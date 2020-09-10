СК Белоруссии принял заявление о похищении Марии Колесниковой

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Заявление оппозиционерки Марии Колесниковой о ее якобы похищении и угрозах со стороны правоохранительных органов принято в СК Белоруссии, в четверг состоялась беседа со следователем в рамках этого вопроса.

"Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Заявление приняли, и сегодня состоялась встреча Марии со следователем в рамках этого заявления", - сообщает в четверг штаб оппозиционера Виктора Бабарико.

Кроме того, отмечается в сообщении, адвокат Колесниковой подала заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на теле оппозиционерки, которая находится в СИЗО в Минске.

В штабе добавили, что Казак находится под подпиской о неразглашении и не может сообщать подробности расследования.

Сама Колесников чувствует себя нормально. "Она бодра, соседки по камере поддерживают ее. Просит передать ей светлую и яркую одежду, чтобы разбавить серые оттенки камеры", - сказали в штабе Бабарико.

Заявление Колесниковой в белорусский СК

Ранее в четверг стало известно, что Колесникова написала заявление в Следственный комитет Белоруссии с просьбой возбудить дела на задерживавших ее сотрудников силовых структур, которые угрожали ей убийством и лишением свободы на длительный срок.

"В отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала реально", - говорится в тексте заявления Колесниковой в СК.

Она написала, что после отказа покидать страну ее поместили в камеру, где держали около часа. "Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК (МВД Беларуси), КГБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу", - говорится в заявлении Колесниковой.

"После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь", - написала Колесникова.

Затем, по словам оппозиционерки, она порвала свой паспорт, "исключив таким образом въезд на территорию Украины". Сотрудники спецслужб посадили ее микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где Колесникова находилась до вечера 9 сентября.

Утром 8 сентября госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение.

В настоящий момент Колесникова находится в СИЗО №1 в Минске. В четверг утром ее допросили.