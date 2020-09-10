Песков назвал недопустимыми намеки на причастность Москвы к отравлению Навального

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле считают априори ошибочными любые прямые или косвенные указания на причастность представителей российских властей к случившемуся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Какие-то прямые или косвенные указания на причастность любых российских официальных представителей к произошедшему, мы считаем эти намеки недопустимыми и априори ошибочными и искажающими реальность", - сказал он.

Пресс-секретаря попросили прокомментировать слова главы Госдепартамента США Майка Помпео, который, как его процитировал журналист, заявил, что есть высокая вероятность того, что атака на Навального была организована с участием высокопоставленных российских чиновников.

"Он так не говорил. Мы слышали его заявления по этой теме", - заметил Песков.

Помпео в радиоинтервью говорил о том, как случившееся с Навальным воспринимают в мире. По его мнению, люди понимают, что происходит, видят "попытку отравить диссидента", и "признают, что есть существенный шанс, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников".

Сотрудничество с Берлином

По словам Пескова, Москва добивается взаимодействия с Германией по этой ситуации, в том числе готова к обмену информацией. Он напомнил, что уже прозвучали "соответствующие предложение по линии российских врачей".

"Но, к сожалению, пока мы не видим каких-то ответных шагов со стороны немецких коллег, но надеемся, что это произойдет", - сказал пресс-секретарь.

Он надеется, что "это существенно поможет России в выяснении причин произошедшего", и в недоумении, почему Берлин до сих пор не может поделиться с Москвой результатами исследования анализов Навального.

В ходе общения с журналистами Пескову напомнили, что в ситуации с оппозиционером по результатам исследования немецкая лаборатория "утверждает, что было отравляющее вещество".

"Не зная, что это за результаты, мы не можем вообще ничего говорить. И пока только остается недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности, с тем, чтобы этими результатами поделиться с нами", - сказал пресс-секретарь.

Будет ли расследование

По его словам, де-юре по-прежнему нет оснований для возбуждения уголовного дела, поскольку "все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", при этом Москва заинтересована разобраться в случившемся.

Появившиеся в сообщения, о том, что президент Владимир Путин сообщил премьер-министру Италии Джузеппе Конте о планах создать комиссию по расследованию инцидента, Песков объяснил возможным недопониманием. Конте сказал об этом изданию Il Foglio.

"Действительно, тема берлинского больного затрагивалась (в ходе разговора Путина и Конте) и действительно, президент информировал своего итальянского коллегу о том, что уже проводятся достаточно значительное время доследственные действия. Де-факто выполняются следственные действия, но что де-юре нет оснований для возбуждения уголовного дела, так как все анализы российских специалистов показали отсутствие отравляющих веществ", - сказал Песков

Достоверной информацией о состоянии Навального в Кремле не располагают, а к сообщениям СМИ привыкли относиться осторожно.

Контакты с ОЗХО

По словам Пескова, Москва намерена контактировать с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО), в которую Берлин передал результаты обследования Навального. Пока никаких данных из ОЗХО Москва не получала.

"Также нет никаких данных от наших коллег в Берлине, нет ответа на запрос нашей Генпрокуратуры в рамках механизма взаимопомощи по правовым вопросам. Пока этой информацией мы не обладаем, мы по-прежнему, к сожалению, не знаем результатов тех анализов, которые позволили германским коллегам прийти к выводу о том, что речь идет об отравлении берлинского пациента", - сказал пресс-секретарь.