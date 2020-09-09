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Лавров обвинил ФРГ в неподобающей реакции на запросы РФ по Навальному

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве считают неподобающим отношение ФРГ к направленным запросам по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам по поводу совершенно неподобающего отношения к официальным запросам, которые мы направляем в Берлин", - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования (...) нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности", - заявил глава МИД РФ.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергли эти обвинения.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было", - сказал Песков.

Хроника 20 августа – 09 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Сергей Лавров Алексей Навальный МИД РФ Германия

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