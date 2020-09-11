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Защита Колесниковой обжаловала ее арест

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак направила в суд жалобу на решение прокурора, который выдал санкцию на арест политика. Как сообщила Казак, жалоба направлена в суд Партизанского района Минска.

Колесникова была арестована с санкции прокурора 9 сентября как обвиняемая по делу о призывах к захвату власти. Дело было возбуждено по факту создания Координационного совета белорусской оппозиции, Колесникова входит в президиум организации.

10 сентября Казак подала в Следственный комитет жалобу Колесниковой на похищение и угрозы жизни, а также подала заявление об экспертизе по фактам ушибов и синяков, которые получила политик.

Мария Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября утром. Случайная свидетельница видела, как в центре Минска ее задержали люди в штатском и увезли в неизвестном направлении. Вечером того же дня семья Колесниковой подала в милицию заявление о ее исчезновении.

Наутро стало известно, что Колесникову задержали на белорусско-украинской границе. По версии властей, она хотела уехать на Украину вместе с двумя соратниками, но нарушила границу и ее задержали. По версии ее спутников, которые находятся на Украине, их троих хотели принудительно выдворить из Белоруссии, Колесникова сопротивлялась и порвала паспорт.

После этого в оппозиции сообщили неподтвержденную информацию о том, что задержанная находится в Мозырском погранотряде. Затем отец Колесниковой сказал, что ему позвонил следователь, сказал, что она находится в СИЗО в Минске, и предложил принести передачу.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Мария Колесникова Людмила Казак Белоруссия Минск Украина

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