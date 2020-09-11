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Уехавший на Украину белорусский оппозиционер Кравцов стал фигурантом уголовного дела

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии возбудил уголовное дело о хищении в отношении представителя Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам Депратамента Артем Дунько в эфире телеканала СТВ.

Дело расследуется ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Кравцову вменяются хищения в период, когда он был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и одновременно заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".

В эфире телеканала ОНТ Дунько рассказал, что "на протяжении четырех лет Кравцов вместе со своим партнером по бизнесу Ольгой Зеленкевич, которая находилась в его подчинении и руководила отделом архитекторов, организовали схему по перечислению денежных средств в адрес подконтрольной им фирмы "Архитектурное бюро 35" под различными предлогами".

По данным КГК, "ущерб, причиненный действиями Кравцова и Зеленкевич заводу, составляет 400 тысяч белорусских рублей".

По словам Дунько, в мае-июне 2015 года они перечислили в адрес архитектурного бюро 60 тыс. рублей за предпроектные работы, "которые на самом деле не выполнялись".

Кроме того, Кравцов и Зеленкевич "обеспечили заключение договоров между заводом и бюро на оказание различных услуг, в основном проектные работы". "В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода, и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода", - сообщил Дунько.

По его утверждению, "полученные деньги перечислялись в адрес их знакомых и работников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей", а после обналичивались и передавались Кравцову.

Кравцов - исполнительный секретарь Координационного совета. Он, пресс-секретарь совета Антон Родченков и член президиума совета Мария Колесникова перестали выходить на связь утром 7 сентября. Родченков и Кравцов обнаружились на следующий день в Киеве. Они рассказали, что их принудительно доставили на границу и выдворили на Украину, а Колесникова активно сопротивлялась, порвала свой паспорт и вышла из машины, куда ее посадили сотрудники спецслужб, через окно. После этого ее задержали.

По версии властей, трое оппозиционеров хотели тайно покинуть Белоруссию, но Колесникова нарушила границу и ее задержали. Сейчас она арестована по делу о призывах наносить ущерб госбезопасности.

Минск Белоруссия Мария Колесникова Украина Иван Кравцов Госпогранкомитет Антон Родненков КГК Артем Дунько Архитектурное бюро 35

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