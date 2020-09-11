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Мишустин ввел минимальную плату за посещение федеральных заповедников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Плата за посещение особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения будет составлять не менее 1% от установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Как сообщили в Минприроды, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для ООПТ регионального значения плата составит не менее 0,5% от установленной величины прожиточного минимума, а для ООПТ местного значения - не менее 0,25% от установленной величины прожиточного минимума.

Посещение будет бесплатным для жителей региона, в котором расположен заповедник, для инвалидов, ветеранов, детей дошкольного возраста и детей из малоимущих семей.

Постановление о порядке взимание платы за посещение ООПТ разработано, поскольку до сих пор стоимость посещения этих зон не регулировалась, ее самостоятельно определяли руководители заповедников, отметили в министерстве.

Минприроды Михаил Мишустин

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