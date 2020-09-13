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Очевидцы сообщили о 100 тысячах протестующих в центре Минска

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Около ста тысяч участников несанкционированного оппозиционного марша собрались на проспекте Независимости в центре Минска, сообщают "Интерфаксу" очевидцы.

Люди заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Участники акции движутся в сторону стелы "Минск город-герой" к резиденции президента Александра Лукашенко. Сотрудники силовых структур не задерживают участников акции.

Ранее сообщалось, что на акции протеста есть задержанные, по поводу их количества поступают разные сведения. По последним данным минской милиции, задержаны десять человек, в не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" поступила информация о 18 задержанных, наблюдатели сообщают о 50.

В первой половине дня в центр Минска были стянуты военные. Возле городской резиденции Лукашенко - дворца независимости был припаркован БТР. На крыше дворца дежурили несколько человек в черном камуфляже.

Площадь Государственного флага возле дворца была оцеплена. Рядом с резиденцией со стороны выставочного центра разворачивали колючую проволоку.

В Минске в воскресенье семь станций метро закрыты на вход и выход: это "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига" и "Фрунзенская".

Между тем один из трех белорусских операторов связи А1 сообщил, что мобильный интернет в Минске будет работать с ограничениями по требованию государственных органов.

Белоруссия Минск

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