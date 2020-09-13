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Правозащитники сообщили о задержании журналистов на протестах в Минске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Несколько журналистов задержали в Белоруссии на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна".

По его данным, в Минске задержаны фотокорреспонденты Александр Васюкович и Владимир Гридин. Отпущены после задержания днем журналисты польского канала "Белсат" и издания "Наша нiва" Артем Лява и Дмитрий Панковец, а также главный редактор портала dev.by Наталья Провалинская.

Как сообщалось, в белорусской столице и некоторых областных центрах прошли несанкционированные массовые мероприятия в воскресенье. Число участников акций в определенный момент превысило 150 тысяч человек. В столице было задержано более 400 участников акции протеста.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

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