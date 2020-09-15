Экс-топ-менеджер Nissan Келли не признал вину в суде по делу Гона

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Бывший топ-менеджер Nissan Motor Грег Келли, которого обвиняют в том, что он помогал бывшему председателю совета директоров концерна Карлосу Гону скрыть суммы вознаграждения, в суде отказался признать вину. Об этом сообщает Kyodo News.

"Я отрицаю все утверждения обвинения. Я не участвовал в преступном сговоре", - заявил Келли.

По его словам, он и другие топ-менеджеры Nissan считали, что нужно принять все законные меры, необходимые для того, чтобы удержать Гона во главе концерна, поскольку он был выдающимся бизнес-лидером и имел достаточное влияние на Renault. В том числе в компании искали способ увеличить выплаты Гону, но исключительно законным путем. Он напомнил, что Гон помог Nissan, оказавшемуся на грани банкротства в конце 90-х годов, выйти на прибыльный уровень и вернуться к устойчивому и быстрому росту.

Японские законы предусматривают уголовную ответственность за занижение сумм вознаграждения топ-менеджеров в отчетности компаний. За это грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Келли 64 года, он гражданин США, юрист, в Nissan он был уполномоченным директором, что давало ему в Японии право подписывать контракты от лица компании. Его и Гона арестовали одновременно ноябре 2018 года, затем выпустили под залог. Карлос Гон бежал из Японии в декабре 2019 года и оказался в Ливане.

Японская прокуратура обвиняет Гона, Келли и Nissan в занижении суммы вознаграждения, выплаченного Гону, на 9,2 млрд иен ($87 млн) в отчетности компании за восемь лет, вплоть до конца 2018 года. Представитель Nissan признал вину от лица компании.

Все стороны судебного процесса согласны в том, что Гон не получал денег, о которых идет речь, и обвинения касаются договоренностей с Келли о выплатах, которые он должен был получить после выхода на пенсию.

Судебные разбирательства, как ожидается, продлятся около десяти месяцев, и приговор Келли будет вынесен не ранее осени 2021 года.

Карлос Гон занимал руководящие посты в Renault с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года также занимал должности президента и гендиректора Renault. Гон - один из основных архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, активно выступавший за расширение партнерства, в том числе с "АвтоВАЗом", германским концерном Daimler и китайским Dongfeng.

В ноябре 2018 года его уволили из Nissan. В апреле 2019 года он был исключен из совета и директоров компании.