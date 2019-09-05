Гендиректор Nissan вернет часть вознаграждения, завышенного более чем на $440 тыс.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Nissan Motor Co Хирото Саикава вернет часть вознаграждения, полученного в 2013 году, после того, как аудиторская проверка в компании выявила, что объем выплат был неправомерно завышен.

Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Саикава получил завышенное вознаграждение, поскольку дата реализации так называемого "права переоценки акций" была передвинута с заранее определенной на дату, когда цена бумаг была выше, пишет японская газета Nikkei.

Таким образом, вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.).

Nissan начала внутреннюю проверку после того, как бывший топ-менеджер компании Грег Келли, арестованный в ноябре прошлого года вместе с экс-главой совета директоров Nissan Карлосом Гоном, сообщил о таком нарушении в интервью японскому журналу Bungei Shunju.

Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. По его словам, он и несколько других директоров Nissan оставляли решение этого вопроса полностью на усмотрение Келли, департамент которого отвечал за программы поощрения.

Саикава также назвал действующую схему поощрения директоров "наследием эры" Карлоса Гона. "Схема сама по себе требует проверки, и мне очень жаль, что возникли эти подозрения", - заявил он.

Тем временем, по словам Обри Харвелл, адвоката Келли, Саикава сам попросил передвинуть дату реализации "права переоценки акций" на неделю, чтобы получить сумму, необходимую для покупки недвижимости в Токио. Он обратился с такой просьбой к Тосияки Онуме - менеджеру, отвечавшему за программы вознаграждения.

Онума является одним из топ-менеджеров Nissan, проводивших тайное расследование махинаций Гона, и он активно сотрудничает со следствием, сообщила Харвелл.

Результаты аудиторской проверки будут представлены на рассмотрение совета директоров Nissan в понедельник. В отчете аудиторов отмечается также, что ряд других топ-менеджеров Nissan получили завышенные суммы вознаграждения, сообщает источник Dow Jones.

Как пишет Nikkei, скандал с завышением суммы вознаграждения может пошатнуть позиции Саикавы как гендиректора Nissan, учитывая, что его не одобряет ряд крупных акционеров. Так, Nippon Life Insurance сообщила, что в июне этого года голосовала против того, чтобы Саикава оставался на посту гендиректора. Сложившаяся ситуация, вероятно, также вызовет вопросы у Renault, крупнейшего акционера и партнера Nissan.