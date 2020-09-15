Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Оппозиционер Алексей Навальный Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы оппозиционера Алексея Навального возвратиться в РФ, заявив, что если он поправит свое здоровье, все будут этому только рады.

В ходе общения Пескова с журналистами во вторник была поднята тема заявления Навального о том, что он намерен вернуться в Россию. В связи с этим пресс-секретаря спросили, рады ли этому в Кремле.

"Любой гражданин РФ волен уезжать из России и возвращаться в Россию. Если гражданин РФ поправит свое здоровье, то конечно, все будут рады", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также заявил, что никакой необходимости во встрече Навального в случае его возможного возвращения в РФ с президентом Владимиром Путиным нет.

На вопрос, возможна ли в случае возвращения Навального его встреча с президентом или представителями администрации президента, Песков сказал: "Мы не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече, поэтому убежден, что такой встречи не будет".

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил он журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.