Эстония и Латвия введут национальные санкции против Минска

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором сообщили о введении национальных санкций в отношении официальных лиц Белоруссии.

"Министры приветствуют итоги прошедшей 19 августа встречи Совета Европы и приняли решение установить индивидуальные санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, отвечающих за фальсификацию президентских выборов в Белоруссии и применение чрезмерной силы против мирных демонстрантов в городах Белоруссии", - говорится в переданном пресс-службой МИД Эстонии "Интерфаксу" заявлении.

В нем отмечается, что "Эстония и Латвия высоко оценивают основополагающие принципы демократии, одним из которых является право на выражение своей политической воли путем проведения справедливых выборов".

"Эстония и Латвия составили список чиновников Белоруссии (против которых будут введены ограничительные меры - ИФ). Санкции предусматривают визовые запреты", - подчеркивают министры. Конкретные списки белорусских чиновников министры предоставят в ближайшее время своим правительствам.

Главы МИД двух стран заверили, что "Эстония и Латвия продолжат активную работу по поддержке усиления гражданского общества Белоруссии".

По их словам, Белоруссия является и останется важным соседним государством для Эстонии и Латвии и эти две страны намерены и в будущем поддерживать добрососедские отношения с белорусским народом.