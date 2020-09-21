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Совет Европы обвинили Белоруссию в преднамеренной жестокости к задержанным

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Совете Европы (СЕ) в понедельник призвали власти Белоруссии немедленно прекратить нарушать права человека, так как в этом заключаются ее международные обязательства.

"Белоруссия не является государством-членом Совета Европы, но она, как и любая другая страна, не должна игнорировать тот факт, что связана международными обязательствами в области прав человека и несет полную ответственность в случаях нарушения этих прав, особенно когда это происходит систематически", – говорится в опубликованном в понедельник заявлении комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович.

В нем отмечается, что по информации источников СЕ, сотрудники белорусских правоохранительных органов регулярно и преднамеренно подвергали сотни людей жестокому обращению во время содержания под стражей.

"Международное сообщество, включая Совет Европы, может сыграть важную роль, объединив свои усилия и приняв меры, чтобы эти нарушения не остались безнаказанными. Я приветствую все предпринятые в последнее время шаги, в частности запуск Московского механизма ОБСЕ (по созданию независимой экспертной миссии по решению кризиса в Белоруссии – ИФ)", – подчеркнула она.

Миятович добавила, что готова к сотрудничеству с европейскими и международными организациями для "эффективной защиты наших общих ценностей в области прав человека, включая Белоруссию".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Совет Европы

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