Оппозиционерку Колесникову увезли из Минска в СИЗО в Жодино

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова переведена в другой следственный изолятор, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель штаба оппозиционера Виктора Бабарико Глеб Германчук со ссылку на адвоката Людмилу Казак.

Причины перевода неизвестны. Ранее Колесникова была помещена в СИЗО №1 в Минске.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября. Утром 8 сентября госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. Позднее ее соратники рассказали, что Колесникову власти насильно хотели вывезти из Белоруссии, но на границе она порвала свой паспорт. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы".

9 сентября Следственный комитет Белоруссии объявил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Адвокат Колесниковой, что ее подзащитная расценивает происходившее с ней в последние дни как похищение. 10 сентября Казак передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы жизни. Кроме того, адвокат Колесниковой подала заявление о проведении экспертизы в связи с ушибами и синяками на теле оппозиционерки.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Ее сторонники 18 августа создали Координационный совет для обеспечения транзита власти.

Официальный Минск считает этот орган неконституционным. К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.