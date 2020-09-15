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Саррадж собрался покинуть пост главы правительства Ливии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, базирующегося в Триполи и признанного на международном уровне, Файез Саррадж на этой неделе планирует покинуть свой пост, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Четыре официальных лица заявили, что Саррадж и его помощники обсуждали его планы (покинуть пост - ИФ) с ливийскими и иностранными партнерами. Ожидается, что он сделает заявление до конца этой недели", - приводит агентство слова двух источников.

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Тем не менее, на переговорах о будущем правительстве страны, которые должны состояться в Женеве в следующем месяце, Саррадж планирует выступить в качестве исполняющего обязанности главы правительства, отмечает агентство.

Bloomberg отмечает, что в последнее время Саррадж сталкивается с недовольством политиков в Триполи. Кроме того, местные жители протестуют против неспособности его правительства обуздать коррупцию и наладить предоставление госуслуг.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА под руководством Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Ливия Файез Саррадж

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