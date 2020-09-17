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Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Дело против советника главы "Росатома", объявление об отставке главы ПНС Ливии, дым от американских пожаров в Европе

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Советник главы "Росатома" Владимир Грачев отправлен под домашний арест. По данным источника, 78-летнему академику РАН вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что Грачев вымогал несколько десятков миллионов рублей у бизнесменов, чья компания занимается переработкой отходов, за продвижение интересов предприятия.

- Дональд Трамп заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в США в октябре. К концу 2020 года, по словам американского президента, в стране будет готово 100 миллионов доз вакцины. При этом Трамп отметил, что при неудачном развитии событий вакцина появится несколько позже - в ноябре или в декабре.

- Файез Саррадж объявил, что покинет пост главы правительства национального согласия Ливии до конца октября. Он пояснил, что к тому времени надеется передать полномочия новому исполнительному органу власти.

- ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Между тем Федрезерв улучшил прогноз для ВВП США на 2020 год: ожидается, что этот показатель снизится на 3,7% в текущем году, вырастет на 4% в 2021 году и на 3% в 2022 году. В июне ФРС ожидала падение ВВП на 6,5% в 2020 году и рост соответственно на 5% и 3,5% в следующие два года.

- Дым от пожаров в США достиг севера Европы. По данным службы мониторинга атмосферы "Коперник", это уже произошло в прошлые выходные и вновь произойдет к концу текущей недели.

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