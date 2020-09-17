Заболевший COVID-19 мэр Харькова Кернес доставлен в клинику Charite

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Городского голову Харькова Геннадия Кернеса в ночь на четверг привезли на лечение в немецкую клинику Charite в Берлине, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

"Около часа ночи Геннадий Кернес прилетел в клинику "Шарите", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

По его словам, состояние Кернеса тяжелое. Но Фукс утверждает, что Кернес в сознании и что они обменялись несколькими словами по видеосвязи.

Ранее информированный источник сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина, что 16 сентября около 21:50 самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова. 15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

Днем 16 сентября ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом.

Между тем в клинике Charite в настоящее время находится российский оппозиционер Алексей Навальный, доставленный туда 22 августа из Омска в состоянии комы. 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". В Москве в свою очередь сообщили, что российские врачи не обнаружили в организме оппозиционера следов каких-либо ядов.

14 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что эксперты специальных лабораторий во Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального "Новичком".