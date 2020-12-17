Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес Фото: Сергей Козлов/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Павел Фукс сообщил о смерти мэра украинского Харькова Геннадия Кернеса, который проходил лечение в берлинской клинике "Шарите".

Фукс написал в своем телеграм-канале, что последствия коронавируса у Кернеса дали серьёзные осложнения. Мэр заболел COVID-19 в середине сентября.

Кернес руководил Харьковом с 2010 года. В апреле 2014 года в него стреляли, пуля повредила позвоночник, после лечения он вернулся к работе в инвалидной коляске. В 2015 году он переизбрался городским головой.