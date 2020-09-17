МИД назвал Данию лоббистом плана США сорвать "Северный поток 2"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве недоумевают в связи с предложением Копенгагена начать новую дискуссию о судьбе "Северного потока 2" и видят в Дании лоббиста планов США по срыву этого проекта, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению "Северного потока 2", - отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Датское энергетическое агентство (DEA) "не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования". У проекта есть все необходимые разрешения, чтобы его строительство завершилось.

"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция, - заявила Захарова. - Вашингтон напористо продвигает своей СПГ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и их потребителям".

"А Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - продолжила она.

Представитель МИД предупредила, что "подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений".

Дания была последней страной, согласовавшей работы по прокладке российского газопровода по своей акватории.

14 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила пересмотреть проект из-за ситуации с Алексеем Навальным. Она заявила, что всегда была против него и считает, что Европе не следует усиливать свою зависимость от российского газа.

Руководство Германии уже заявляло, что не исключает, что случившееся с Навальным скажется на судьбе "Северного потока 2".

DEA в июле одобрило заявку Nord Stream 2 AG на использование трубоукладочные суда с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим) на строительстве магистрали "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне