Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 29 764 055+205 186

МИД назвал Данию лоббистом плана США сорвать "Северный поток 2"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве недоумевают в связи с предложением Копенгагена начать новую дискуссию о судьбе "Северного потока 2" и видят в Дании лоббиста планов США по срыву этого проекта, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

Навальный попал в больницу

"Это очередная попытка датских властей воспрепятствовать сооружению "Северного потока 2", - отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Датское энергетическое агентство (DEA) "не поддержало новые идеи политического руководства, заявив о невозможности отзыва своего согласования". У проекта есть все необходимые разрешения, чтобы его строительство завершилось.

"Очевидно, что в данном случае имеет место недобросовестная конкуренция, - заявила Захарова. - Вашингтон напористо продвигает своей СПГ на европейский рынок в ущерб европейским компаниям и их потребителям".

"А Дания, используя разный политический камуфляж, выступает последовательным лоббистом американских планов", - продолжила она.

Представитель МИД предупредила, что "подобная неконструктивная линия Копенгагена может негативным образом отразиться на общей атмосфере двусторонних отношений".

Дания была последней страной, согласовавшей работы по прокладке российского газопровода по своей акватории.

14 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила пересмотреть проект из-за ситуации с Алексеем Навальным. Она заявила, что всегда была против него и считает, что Европе не следует усиливать свою зависимость от российского газа.

Руководство Германии уже заявляло, что не исключает, что случившееся с Навальным скажется на судьбе "Северного потока 2".

DEA в июле одобрило заявку Nord Stream 2 AG на использование трубоукладочные суда с якорным позиционированием (в дополнение к судам с динамическим) на строительстве магистрали "Северный поток 2" в датской исключительной экономической зоне

Хроника 20 августа – 17 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
МИД Мария Захарова Дания Метте Фредериксен Северный поток 2 Германия США DEA

Новости по теме

Новости

МАК опубликовал переговоры диспетчеров с пилотами самолета Качиньского

В Саудовской Аравии нашлось достаточно урана для создания ядерного оружия

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

В секретариате гимназии МГУ не слышали о новом ученике Николае Лукашенко

Премьер Польши призвал ЕС создать фонд помощи Белоруссии в 1 млрд евро

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко

Европарламент призвал ввести санкции против Лукашенко
Навальный попал в больницу

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Пандемия коронавируса

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 100 тыс. зараженных COVID-19

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

"Трубная металлургическая компания" ушла с Лондонской биржи

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

Полмиллиона американцев остались без электричества из-за шторма "Салли"

В Белоруссии задержали руководство "Белтяжмаша"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');