Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Киевлянин потребовал от государства бесплатные маски на весь карантин

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Житель Киева попросил суд обязать правительство Украины обеспечить его бесплатными масками на весь период карантина, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Пандемия коронавируса

Он попросил признать незаконным то, что кабинет министров не обеспечил его этими средствами защиты, и указал, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарствами и изделиями медицинского назначения бесплатно.

По иску открыто производство.

В Киеве еще весной были введены штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен за появление в общественном транспорте без масок.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Киев окружной суд Киева коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Американский телеканал сообщил о поддержке США действий Киева в Крыму

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом
Пандемия коронавируса

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');