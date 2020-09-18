Киевлянин потребовал от государства бесплатные маски на весь карантин

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Житель Киева попросил суд обязать правительство Украины обеспечить его бесплатными масками на весь период карантина, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Он попросил признать незаконным то, что кабинет министров не обеспечил его этими средствами защиты, и указал, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарствами и изделиями медицинского назначения бесплатно.

По иску открыто производство.

В Киеве еще весной были введены штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен за появление в общественном транспорте без масок.