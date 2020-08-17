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С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, оказалась в "желтой" зоне эпидемической опасности, сообщил мэр Виталий Кличко.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в минувшую пятницу.

"С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

- (на - ИФ) пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;

- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения", - рассказал мэр.

"Ситуация - неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно", - подчеркнул Кличко.

Украина Киев коронавирус COVID-19

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