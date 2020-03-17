В Киеве поймали грабителей, укравших 100 тыс. медицинских масок

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Киеве задержали группу злоумышленников, которые, угрожая оружием, забрали у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок, сообщает прокуратура украинской столицы.

По информации пресс-службы прокуратуры, следователи и оперативники Святошинского районного управления установили группу преступников, которые 13 марта совершили вооруженное нападение на бизнесменов и забрали партию масок, которые пользуются спросом из-за пандемии коронавируса.

Потерпевшие сообщили, что в течение нескольких недель покупали в разных местах эти средства индивидуальной защиты, заплатив за них около 1 млн гривен. Они собирались продать их через знакомых. Во время встречи с покупателями и погрузки товара в их машину к месту сделки подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты.

В прокуратуре отметили, что преступники представились сотрудниками СБУ и, угрожая оружием, заставили бизнесменов лечь на землю, погрузили товар себе и разъехались в разных направлениях.

Правоохранительные органы вычислили и задержали трех человек, причастных к этому нападению. Ими оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам. Они пошли на преступление, чтобы завладеть дефицитными медицинскими масками и затем перепродать их.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.