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Соратники Навального предположили, что его отравили в томской гостинице

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Политик Алексей Навальный, возможно, был отравлен в гостинице, в которой он останавливался в Томске с соратниками, заявил в эфире "Навальный.Live" сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров. Он был с Навальным в этом городе.

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"Как оказалось, этот яд, крайний срок, когда он мог попасть - утро перед выездом Алексея из гостиницы. То есть, скорее всего, это было в гостинице", - сказал он.

По словам Албурова, бутылка с водой "не была, по словам немецких экспертов, источником отравления, она была просто бутылкой, из которой он попил после того, как был отравлен. Просто попил и оставил следы".

Эту бутылку соратники оппозиционера забрали из его номера, когда узнали, что ему стало плохо в самолете утром 20 августа. В инстаграме Навального они рассказали, что вместе с адвокатом они в тот же день вернулись гостиничный номер политика, собрали, описали и упаковали все, что там нашли. Бутылку и еще несколько вещей они передали с Навальным в Германию на борту медицинского самолета, который его перевозил.

По словам Албурова, сотрудники гостиницы отказались показывать сотрудникам ФБК и адвокатам записи с камер видеонаблюдения. Он допустил, что это могло быть связано с тем, что они могли запечатлеть момент отравления Навального.

Германская лаборатория нашла следы "Новичка" на бутылке из номера томской гостиницы, где останавливался Навальный, сообщали ранее германские СМИ и затем подтвердили соратники политика.

В заявлениях сторонников Навального о емкости с "Новичком" много нестыковок, заявил "России 24" постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. В частности, ему непонятно, кто забрал бутылку из номера и как она "неведомым путем, минуя все аэропортовые процедуры", оказалась в Берлине.

Европарламент 17 сентября в специальной резолюции призвал Евросоюз ввести санкции против России из-за инцидента с Навальным и пересмотреть с ней отношения. В резолюции содержится осуждение попытки убийства с применением запрещенного химического оружия.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что основной задачей ЕС в этой ситуации получается нанесение удара по отношениям с Евросоюзом.

Хроника 20 августа – 17 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Георгий Албуров Томск Алексей Навальный Германия Новичок МИД Мария Захарова Европарламент

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