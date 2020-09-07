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В ЕС осудили похищения в Белоруссии активистов по политическим мотивам

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвал недопустимыми похищения людей в Белоруссии из-за их политической позиции.

"Незаконные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Белоруссии, в том числе жесткие действия сегодня утром против Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы", - написал глава дипломатии ЕС в твиттере в понедельник.

"Государственные органы должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - подчеркнул Боррель.

Ранее его пресс-секретарь Петер Стано подтвердил на брифинге в Брюсселе, что в Евросоюзе осведомлены о том, что несколько белорусских политических активистов считаются пропавшими. "Мы считаем, что действия белорусских властей недопустимы. Мы очень обеспокоены этими продолжающимися репрессиями, запугиваниями гражданского населения с очень часто незаконными арестами, которые мотивированы только политическими причинами, и незаконными заключениями под стражу лиц, которые должны быть немедленно освобождены", - заявил Стано.

Утром в понедельник член координационного совета белорусской оппозиции Колесникова перестала выходить на связь. Портал TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщил, что "Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении".

Член президиума координационного совета Павел Латушко в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что Колесникова, возможно, задержана. В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" заявили, что "минская милиция не задерживала" Колесникову. В МВД Белоруссии также сообщили, что не располагают информацией о ее задержании.

Кроме того, пресс-служба Координационного совета в своем телеграм-канале сообщила, что член совета Егоров задержан в Минске в воскресенье, информация о его местонахождении до сих пор не известна.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

18 августа сторонники главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным.

Белоруссия ЕС. Жозеп Боррель

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