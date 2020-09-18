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Помпео назвал "военным блефом" учения КНР близ Тайваня в ответ на визит своего зама

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в "военном блефе" после того, как Пекин провел военные учения в ответ на визит американского дипломата на китайский остров Тайвань.

"Мы отправили делегацию на поминки, а китайцы, по всей видимости, ответили военным бахвальством. Остановлюсь на этом", - сказал Помпео журналистам в Гайане.

Ранее во время визита в Суринам и Гайану Помпео также призвал руководство этих стран отказаться от сотрудничества с китайским бизнесом в пользу развития отношений с американскими компаниями, акцентировав внимание на рисках сотрудничества с китайскими партнерами.

Ранее в пятницу официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что у китайской армии достаточно сил, средств и решимости отстоять суверенитет страны, не допустить объявления Тайванем независимости и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР.

Он сообщил, что в пятницу Китай начинает военные учения вблизи Тайваня. По его словам, "это законные и необходимые действия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства в нынешней ситуации с Тайванем".

Представитель китайского военного ведомства предупредил: "Те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя". Так Жэнь Гоцян прокомментировал сделанное накануне тайваньской администрацией объявление о визите на Тайвань замглавы госдепартамента США Кита Крача 17-19 сентября.

Накануне Китай выразил протест США в связи с прибытием на Тайвань замглавы госдепартамента США.

Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, "это является нарушением принципа одного Китая, наносит ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Он сказал, что Пекин призывает Вашингтон незамедлительно прекратить все официальные контакты с Тайбэем. В противном случае Китай оставляет за собой право на ответные действия.

Замглавы госдепартамента США Кит Крач в четверг прибыл на Тайвань с трехдневным визитом, в ходе которого он должен был посетить поминальную службу по скончавшемуся в июле бывшему руководителю тайваньской администрации Ли Дэнхуэю.

США Китай Тайвань

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