Еврокомиссия не смогла назвать срок введения санкций за нарушения прав человека

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дана Спинант призвала аккредитованных при ЕС журналистов к терпению в ожидании нового санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека по типу "акта Магнитского".

"Мы не знаем точно, когда выйдет законодательный пакет. Он выйдет, когда будет готов", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

По словам официального представителя ЕС по иностранным делам Набилы Массрали, "выход предложений по режиму санкций, связанных с правами человека, предусмотрен в скором времени". Она при этом напомнила, что о таком режиме говорилось в докладе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза 16 сентября в Европейском парламенте.

Массрали также сослалась на договоренность министров иностранных дел стран ЕС в декабре 2019 года о глобальном режиме европейских санкций за серьезные нарушения прав человека в мире. "Теперь будут сформулированы предложения Совету (ЕС) по законодательным актам, чтобы создать этот одновременно инновационный и политически амбициозный режим санкций", - продолжила представитель Евросоюза.

Она сообщила, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подготовит предложение по такому решению, а также будет совместное с Еврокомиссией предложение по регламенту для одобрения Советом. "Оба этих законодательных акта должны быть приняты в Совете единогласно. После этого официального утверждения режим вступит в силу. Все стороны занимаются внедрением этого режима. Но я не могу вам назвать точных дат", - объяснила Массрали.

Отвечая на дополнительные вопросы, Спинант подтвердила, что фон дер Ляйен в докладе Европарламенту призвала государства-члены принимать квалифицированным большинством, а не единогласно, решения хотя бы по санкциям, касающимся нарушений прав человека.

Назовут ли именем Навального?

На просьбу прокомментировать идею присвоения будущему санкционному режиму имени оппозиционера Алексея Навального, она ответила, что "это очень интересная дискуссия, начатая высоким представителем (ЕС по иностранным делам - ИФ)".

"Я думаю, что (Евро)комиссия скромно оставит открытым пространство для хороших идей по политическому названию для этого акта. И если имя Навального будет сочтено приемлемым, если Совет, который будет ответственным за окончательное утверждение этого акта, найдет такое название приемлемым, комиссия к этому открыта и ожидает предложений", - сказала пресс-секретарь ЕК.