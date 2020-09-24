В Брюсселе получили уведомление о расширении Москвой "черного списка" для ЕС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Брюсселе получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но не знают, почему его решили расширить. Об этом говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

"Мы не уведомлены, к скольким гражданам стран ЕС и к кому именно будут применены эти меры, а также, почему Российская Федерация приняла такие меры, - отмечают дипломаты. - Эти списки в отличие от санкций ЕС не находятся в общем доступе".

Евросоюз "отвергает ответные санкции, объявленные Россией, как и другие российские ответные санкции, например, те, которые были приняты в отношении сельскохозяйственного сектора, поскольку они неоправданны".

23 сентября о паритетном расширении "черного списка" для Евросоюза объявила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила последние "недружественные шаги" ЕС в отношении России и ее граждан, и добавила, что "действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий и применять его под надуманным, порой абсурдным предлогом".

В последний раз Россия расширяла ответный список представителей стран-членов и институтов ЕС в мае 2019 года. Тогда сообщалось, что число фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза.