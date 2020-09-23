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В Минске сообщили о применении слезоточивого газа против протестующих

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в среду применили слезоточивый газ и вновь задействовали водометы для разгона участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, возле торгового центра "Галерея" силовики, предположительно, распылили слезоточивый газ при разгоне протестующих. Его распылили, когда протестующие пытались отбить у силовиков свою сторонницу.

Возле стелы "Минск город-герой", где вновь стали собираться люди, повторно задействованы водометы. Вода в них подкрашена, по ее следам на одежде силовики определяют, кого задерживать.

Ранее сообщалось, что в разных районах Минска задержано несколько десятков участников протеста.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники силовых структур проводят жесткие задержания с применением дубинок в разных районах Минска - от Октябрьской площади возле гостиницы "Юбилейная" в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе города.

В общей сложности задержаны порядка 50 человек. При помещении в автозак во время задержания один из сотрудников правоохранительных органов ударил женщину в живот.

Минск Белоруссия

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