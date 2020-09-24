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В Белоруссии после инаугурации Лукашенко прошли 59 протестных акций

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Милиция в Белоруссии на протестных акциях после инаугурации Александра Лукашенко задержала 364 человека за нарушения закона о массовых мероприятиях, сообщила в четверг официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

"Вчера, 23 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 59 протестных акций с участием около 5 тысяч человек. Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 364 гражданина, из них 252 в Минске", - сказала она.

Чемоданова отметила, что до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям 320 человек будут находиться в местах содержания задержанных.

Представитель МВД республики также сообщила, что силовикам пришлось использовать спецсредства против протестующих.

"Поздно вечером в различных частях города (Минска) группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику", - сказала она.

Представитель МВД отметила, что "протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка". Протестующие, по ее словам, швыряли камни и другие предметы в сторону сотрудников силовых структур.

При этом участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет. По словам Чемодановой, среди милиционеров есть пострадавшие.

Также, по данным МВД, в Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра "Галерея". К вечеру их количество составило около трех тысяч человек.

"В Витебске несанкционированная акция собрала порядка ста человек. Ими активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в "сцепку". Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы", - сказала представитель МВД.

В среду, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске, при этом заранее она не анонсировалась.

После этого в Минске и ряде других городов Белоруссии прошли акции протеста. В белорусской столице они сопровождались столкновениями с силовиками, сообщалось о применении сотрудниками правоохранительных органов водометов и слезоточивого газа против протестующих.

Белоруссия Ольга Чемоданова МВД Белоруссии Минск Александр Лукашенко

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