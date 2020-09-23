Столкновения протестующих с силовиками начались на западе Минска

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Противники инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко вступили в силовое противостояние с силовиками в спальном районе на западе Минска у метро "Пушкинская".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на улице Притыцкого в направлении протестующих был распылен перцовый газ, после чего люди вступили в силовое противостояние с силовиками.

По словам очевидцев, в район столкновений направляются 10 автозаков и подкрепление ОМОНа.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

В общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. человек, несогласных с внезапно проведенной инаугурацией Александра Лукашенко.

Со ссылкой на очевидцев сообщалось о задержании в разных районах Минска нескольких десятков участников протеста против инаугурации Лукашенко. Силовики проводят задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.