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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:34

Аэрофлот до 30 апреля приостанавливает ряд рейсов в США, ОАЭ, Португалию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" до 30 апреля приостанавливает регулярные рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, говорится в сообщении компании.

С 24 марта отменяются рейсы в Вашингтон, с 29 марта - в Лос-Анджелес и Майами, говорится в сообщении компании.

Кроме того, с 19 марта до 30 апреля приостанавливаются полеты компании в Лиссабон (Португалия), с 29 марта до 30 апреля - в Дубай (ОАЭ).

Помимо этого, "Аэрофлот" до 30 апреля сократит частоту выполнения рейсов в Баку (Азербайджан) и Бишкек (Киргизия), до 16 апреля - в Париж (Франция).

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в Великобританию, США и ОАЭ. Исключение сделано для регулярных рейсов Москва - Лондон, Москва - Нью-Йорк, Москва - Абу-Даби, выполняемых через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также для чартерных рейсов при условии перевозки в РФ российских граждан, а в указанные страны - их граждан.

Регулярные рейсы между РФ и США в настоящее время выполняет только "Аэрофлот", который летает из "Шереметьево" по четырем направления: в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

Лондон - единственный город Великобритании, куда летают российские авиакомпании. Но через "Шереметьево" рейсы туда выполняют только "Аэрофлот" и British Airways. Из "Домодедово" в Лондон летают S7 и "Уральские авиалинии", во "Внуково" обслуживаются рейсы Wizz Air UK.

ОАЭ является популярным курортным направлением у россиян. Ряд авиакомпаний, в том числе иностранных, летают в Дубай, Абу-Даби и Шарджу.

Аэрофлот США

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