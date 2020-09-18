Минские силовики начали искать граждан, ходивших на акции с детьми

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Минска и милиция начали выявлять тех, кто приходил на акции протеста с детьми, сообщило надзорное ведомство.

В дальнейшем прокуроры могут проинформировать соответствующие органы о фактах участия детей в митингах для "рассмотрения вопроса о возможном семейном неблагополучии".

"В целях упреждения возможных нарушений законодательства о массовых мероприятиях и невыполнения родителями обязанностей по воспитанию их детей прокурорские работники в Минске уже объявили 140 официальных предупреждений. И эта работа будет продолжена",- подчеркнули в прокуратуре.