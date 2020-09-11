На белорусских детей составили 200 протоколов за участие в протестах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Более 200 административных протоколов составлено на детей по делам об участии в массовых беспорядках в Белоруссии, сообщил заместитель генпрокурора Алексей Стука, чьи слова приводит в пятницу госагентство БелТА.

В этой связи Генпрокуратура Белоруссии инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов и считает их сфальсифицированными.