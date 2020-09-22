Глава СВР усомнился в отказе стран ЕС от "Северного потока 2"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что отказ от строительства газопровода "Северный поток 2" невыгоден странам ЕС, и выразил надежду, что при решении этого вопроса европейские партнеры будут действовать не в ущерб своим интересам.

"Большинство европейцев понимают, что отказ от проекта нанесет им существенный ущерб. Сузится ресурсная база для перезапуска европейской экономики, падение которой по итогам текущего года, по оценке Deutsche Bank, составит 8,6% ВВП", - говорится в заявлении Нарышкина, поступившем в "Интерфакс".

Он также отметил, что обострится проблема обеспечения занятости в условиях "коронакризиса". "Думается, что есовцы не будут действовать в отношении "Северного потока 2" по принципу: "Назло бабушке отморожу уши". Тем более, что зиму обещают холодную, и газа потребуется много", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, "логика западных стран, согласно которой доходы, полученные Россией от энергосотрудничества с Европой, идут на создание угроз европейской стабильности, не выдерживает никакой критики".

"С таким же успехом можно было бы утверждать, что экспортная выручка США используется для подавления протестов в Портленде, а продажи французских вин и устриц способствуют систематическому избиению "желтых жилетов". Но мы же не опускаемся до такого абсурда", - подчеркнул Нарышкин.

"Отравление" Навального и "Северный поток 2"

Высокопоставленные чиновники ФРГ начали допускать отказ от поддержки проекта "Северный поток 2" после предполагаемого отравления российского политика Алексея Навального фосфорорганическим ядовитым веществом из группы "Новичок". К выводу об отравлении именно этим ядом ранее пришла военная лаборатория Бундесвера в Германии.

7 сентября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сказал, что канцлер Ангела Меркель не исключает вероятность того, что позиция Берлина по проекту "Северный поток 2" может быть увязана с ответом на ситуацию с Навальным.

14 сентября Зайберт заявил, что факт использования "Новичка" в отношении оппозиционера, кроме лаборатории Бундесвера, подтвердили еще две независимых лаборатории в Швеции и во Франции. Он также сообщил, что пробы Навального поступили в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и она проведет свое исследование.

Кроме того, в середине сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила пересмотреть проект "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным. Она заявила, что всегда была против него и считает, что Европе не следует усиливать свою зависимость от российского газа.