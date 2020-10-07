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СК Белоруссии попросили отпустить Колесникову под поручительство вице-президента бундестага

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Защита оппозиционерки Марии Колесниковой направила в Следственный комитет Белоруссии ходатайство об ее освобождении из-под стражи под личное поручительство, сообщил телеграм-канал бывшего банкира Виктора Бабарико. Колесникова была координатором его штаба перед президентскими выборами.

Поручительства за Колесникову написали в том числе, вице-президент бундестага Клаудия Рот, депутат бундестага Мануель Сарацин, директор театра Theater Rampe в Штутгарте Мартина Громанн.

Колесникова была задержана в Минске 7 сентября, затем еще раз задержана на границе с Украиной и арестована по в обвинению в призывах к нанесению ущерба внешней безопасности и территориальной неприкосновенности Белоруссии. В августе она вошла в президиум Координационного совета оппозиции - органа, сформированного для мирного транзита власти. Конституционный суд Белоруссии признал совет незаконным, а СК возбудил уголовное дело по факту его создания.

Кроме Колесниковой, по этому делу арестованы члены Координационного совета Илья Салей и Максим Знак.

Колесникова через штаб Бабарико 6 октября выпустила заявление от имени народа. Она сказала, что протестующие не будут обсуждать с властью проекты изменения Конституции, и отметила, что власть уже показала свое отношение к любой Конституции.

Штаб также опубликовал видеообращение, которое Колесникова записала до своего задержания. Она подтвердила, что будет зарегистрирована инициативная группа по подготовке референдума о возврате Конституции 1994 года. По ее словам, "это необходимо для разделения ветвей власти, ограничения сроков и полномочий президента и назначения выборов в новый парламент". Она также подтвердила намерение регистрировать партию.

Мария Колесникова Следственный комитет Белоруссия Германия бундестаг Минск

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