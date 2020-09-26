Главреда издания "Наша нива" выпустили из изолятора

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор белорусского издания "Наша нива" Егор Мартинович, задержанный в среду, отпущен из центра изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

"Егор Мартинович на свободе", - написала его жена, журналист Адарья Гуштын на своей странице в Facebook в субботу.

Мартинович был задержан 23 сентября из-за публикации "заведомо ложных сведений" о заместителе министра внутренних дел Белоруссии в середине августа. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о клевете (ст. 188 УК Белоруссии).

В свою очередь незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщал, что Мартинович задержан "за высказывание диджея Соколовского о Барсукове".

Звукорежиссер Влад Соколовский и его коллега Кирилл Галанов стали известны после того, как 6 августа на празднике в Минске, организованном властями в преддверии президентских выборов в Белоруссии, включили через громкоговорители песню Виктора Цоя. На следующий день они получили по 10 суток ареста за хулиганство и неповиновение правоохранительным органам. 16 августа они были отпущены. Позже оба уехали в Литву.

Соколовский рассказал агентству BNS, что покинул Белоруссию из опасений попасть в тюрьму, чем ему угрожали в МВД в период пребывания под арестом. По словам звукорежиссера, он провел пять дней в карцере, две ночи спал на прикрепленной к стене откидной койке, еще три ночи ему приходилось спать, сидя на табурете.

Соколовский утверждал, что неизвестный человек в сопровождении сотрудников правоохранительных органов зашел в камеру и угрожал ему 10-летним тюремным заключением. Выйдя на свободу, Соколовский рассказал об этом журналистам, заявив, что в карцере его посетил и бил, по всей видимости, замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков. В связи с этим 21 августа Соколовский был приглашен в МВД, где от него потребовали опровержения заявления о Барсукове, ему пригрозили уголовным делом за клевету. "Я не уверен на 100%, что это был Барсуков (...) Официально я подписался под тем, что это не он", - сказал Соколовский BNS.