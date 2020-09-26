На Украине объявили траур в связи с катастрофой военного самолета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в стране дня траура 26 сентября в связи с авиакатастрофой в Харьковской области.

Тексте указа обнародован в субботу на сайте главы государства.

Как сообщалось, накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту самолета находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины имени Кожедуба.

Как сообщил в субботу министр обороны Украины Андрей Таран, Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 26 человек.