Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Следствие рассматривает четыре версии происшествия

Место крушения военного Ан-26 под Чугуевом на Украине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26 мог зацепился крылом за землю, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю", - цитирует Тарана пресс-служба Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - сказал министр обороны.

Он отметил, что бортовой самописец "сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы". Таран подчеркнул, что, по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе самолета. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр также добавил, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23:00.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - подытожил министр обороны.

У следствия четыре версии

Между тем Госбюро расследований рассматривает четыре версии авиакатастрофы, связанные с техническими проблемами и человеческим фактором.

"Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", - сообщила пресс-служба ГБР.

Вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорт Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибли 25 человек. Два человека тяжело пострадали.

Незадолго до крушения командир сообщал об отказе двигателя.