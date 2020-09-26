Командир разбившегося Ан-26 запросил посадку за пять минут до крушения

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Командир разбившегося в Харьковской области Ан-26 сообщил об отказе двигателя и запросил посадку за пять минут до крушения, поиски "черного ящика" продолжаются, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В СБУ подчеркнули, что, по предварительной информации, "непосредственного управления самолетом курсанты не совершали" - все полеты выполнял командир экипажа. "После выполнения части маршрута в 20:38 он доложил руководителю полетов об отказе левого двигателя, в 20:40 запросил заход на посадку (...) в 20:45 произошла авиакатастрофа", - отмечается в сообщении.

Учебные полеты самолета Ан-26 начались в 18:50 и должны были продолжаться до 22:50, была предусмотрена подготовка курсантов как летной, так и штурманской специальностей, сообщают в СБУ.

По последним данным, на борту самолета находилось 27 человек: 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ и семь членов экипажа. 25 человек погибли. Двое раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения.

На месте происшествия работают офицеры Службы безопасности Украины, прокуроры военной прокуратуры и следователи Государственного бюро расследований.