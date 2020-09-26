Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 476 713+335 488

Число погибших в крушении Ан-26 на Украине увеличилось до 26 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

"По состоянию на 10:50 субботы человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 26.

Всего на борту самолета находились 27 человек. Один раненый остается в больнице: это курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил.

Раненого курсанта могут вскоре выписать из больницы. "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно. Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал журналистам в субботу начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун.

В миреКомандир разбившегося Ан-26 запросил посадку за пять минут до крушенияЧитать подробнее

Как сообщалось, накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту самолета находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины имени Кожедуба.

В субботу министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что разбившийся Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

В Харьковской области 26 сентября объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Украина Харьковская область Ан-36

Новости по теме

Новости

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Минобороны Украины сообщило, что Ан-26 мог зацепить землю крылом

Командир разбившегося Ан-26 запросил посадку за пять минут до крушения

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Спасатели пока не нашли трех человек после крушения Ан-26 под Чугуевом

Что случилось этой ночью: суббота, 26 сентября

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы

Байден пригрозил России последствиями за "вмешательство" в выборы

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

Пилот упавшего под Чугуевом Ан-26 сообщал об отказе двигателя

В Армении арестован один из лидеров оппозиции Гагик Царукян

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

МВД Украины сообщило о гибели 20 человек в авиакатастрофе под Чугуевом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');