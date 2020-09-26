Число погибших в крушении Ан-26 на Украине увеличилось до 26 человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области Украины, госпитализированный в тяжелом состоянии, скончался в больнице.

"По состоянию на 10:50 субботы человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, число жертв авиакатастрофы выросло до 26.

Всего на борту самолета находились 27 человек. Один раненый остается в больнице: это курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил.

Раненого курсанта могут вскоре выписать из больницы. "Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно. Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал журналистам в субботу начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун.

Как сообщалось, накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская область) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины. Он выполнял учебно-тренировочный полет. На борту самолета находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины имени Кожедуба.

В субботу министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что разбившийся Ан-26 мог зацепиться крылом за землю.

В Харьковской области 26 сентября объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.