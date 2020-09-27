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В НКР сообщили об уничтожении вертолетов и беспилотников Азербайджана

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отбивает атаки ВС Азербайджана на различных участках линии соприкосновения войск, заявляет в воскресенье пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

"Противник предпринимает атаки по различным направлениям линии соприкосновения с использованием военной авиации, беспилотников, бронетехники и артиллерии. Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают атаки. По подтвержденным данным, ВС Азербайджана потеряли два вертолета, 14 беспилотников, бронетехнику", - рассказали в ведомстве.

В Минобороны непризнанной НКР сообщили, что боевые действия продолжаются.

Ранее в воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Со своей стороны пресс-служба Минобороны непризнанной НКР сообщила об ожесточенных боях в зоне армяно-азербайджанского конфликта. В свою очередь пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян написал на своей странице в фейсбуке, что "подразделения Армии обороны НКР мощными ударами предотвращают действия противника".

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Омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.

Между тем, в Минобороны Азербайджана заявили в воскресенье, что азербайджанские Вооруженные силы развернули активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

В ведомстве опровергли информацию об уничтожении азербайджанских танков, вертолетов и БПЛА армянскими военными в ходе операции.

НКР Нагорный Карабах Армения Азербайджан

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