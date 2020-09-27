Грузия заявила о готовности содействовать деэскалации в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Грузия выразила надежду на мирное урегулирование нового военного конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, распространенном в воскресенье.

"Мы с тревогой наблюдаем за очередным военным обострением между Азербайджаном и Арменией, которое, согласно распространенной информации, привело к человеческим жертвам. Надеемся, что будет достигнуто между сторонами соглашение о прекращении огня и за счет переговоров будет возможно избежать широкомасштабных военных действий, которые негативно влияют на безопасность всего региона", - отмечается в документе.

МИД Грузии призывает сопредседателей Минской группы ОБСЕ направить все усилия на прекращение эскалации и обеспечить конструктивный диалог между сторонами.

Как отметили в ведомстве, "с нашей стороны мы заявляем, что Грузия готова в любом формате способствовать деэскалации и установлению мира в регионе".

Ранее МИД России также призывал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.