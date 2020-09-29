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Азербайджан обвинил Армению в артобстреле своего приграничного района

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные Силы Армении утром начали обстрел из артиллерийских орудий территории Дашкенсанского района Азербайджана, будут приняты адекватные ответные меры, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Армянская сторона продолжает провокации против Азербайджана. 29 сентября с 7:30 (6:30 мск) утра армянские военные с территории Вардениского района Армении ведут артобстрел Дашкесанского района Азербайджана", - сообщает ведомство.

Со своей стороны представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян ранее написал на странице в фейсбуке, что Вооруженные Силы Азербайджана "начали сильную артподготовку, готовится очередное нападение".

По сообщению Минобороны Азербайджана, боестолкновения на линии соприкосновения азербайджанских и армянских военных в зоне нагорно-карабахского конфликта шли и ночью.

"В ночь на 29 сентября продолжались бои вдоль всей линии фронта. Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки", - заявляет ведомство.

Минобороны Азербайджана сообщает, что его подразделения утром 29 сентября уничтожили один танк, один автомобиль и до десяти армянских военных при попытке передислокации в Физули-Джабраильском направлении фронта. Ночью, по данным ведомства, была уничтожена смешанная колонна автомобильной техники и артиллерийская батарея ВС Армении, которая поддерживала передвижение колонны.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что бои в зоне карабахского конфликта продолжаются с различной интенсивностью.

"С различной интенсивностью бои продолжаются, сопровождаясь артиллерийской подготовкой. На данный момент армянские подразделения отразили атаки ВС Азербайджана по различным направлениям (...) нанеся противнику потери в живой силе и технике. Утром уничтожена группа атакующей бронетехники", - написала Степанян на своей странице в фейсбук.

Очередное обострение в районе Нагорного Карабаха началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обмениваются обвинениями. Есть информация о погибших со всех сторон конфликта как среди военных, так и среди мирных жителей.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорно-Карабахская республика НКР

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