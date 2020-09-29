Политтехнологу Шклярову продлили арест на два месяца

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии политтехнологу Виталию Шклярову продлили арест на два месяца, сообщил его адвокат Антон Гашинский. В СИЗО в Минске он уже провел примерно столько же и, вероятно, успел переболеть коронавирусной инфекцией.

Продление ареста следствие обосновало тем, что Шкляров может скрыться, сказал адвокат. По его словам, за время содержания под стражей его клиента только дважды допросили и один раз вызвали на очную ставку, других следственных действий с ним не проводили.

В СИЗО Шклярову сделали тест на коронавирус. Он показал наличие антител.

"Скорее всего, он переболел коронавирусом за две недели до этого, когда жаловался на высокую температуру и недомогание. Так как ни его, ни сокамерников не изолировали, теперь они заболевают по очереди", - предположил Гашинский.

12 сентября адвокат рассказывал, что у Шклярова с 8 сентября держалась высокая температура и что у него сломан палец.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Шклярову 44 года, он родился в Гомеле. Он сам себя позиционирует как "американского, немецкого и российского политического консультанта, политтехнолога, советника избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова - гражданка США, дипломат. Он рассказывал, что летом 2002 года приехал в Гомель вместе с сыном, чтобы навестить мать, а в белорусской президентской кампании не участвовал и не собирался.

23 сентября власти Вашингтон призвал Минск немедленно освободить Виталия Шклярова. "Соединенные Штаты призывают к немедленному освобождению Виталия Шклярова, американского гражданина и мужа американского дипломата, несправедливо задержанного в Белоруссии почти на два месяца. Господин Шкляров должен быть возвращен своей семье", - заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.