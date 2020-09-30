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Что случилось этой ночью: среда, 30 сентября

Отмена концертов Стинга, месячный домашний режим для пожилых в Москве, разгром ИГ в Сирии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стинг отменил выступления в России. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным. Стинг планировал выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.

- Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии. Министр обороны РФ считает решение о военной операции РФ в Сирии верным. Также он сообщил, что за пять лет операции в Сирии ликвидировали более 133 тыс. боевиков.

- Начались столкновения Азербайджана и Армении в Карабахе. На всей протяженности линии соприкосновения в Карабахе идет активная артиллерийская перестрелка, заявляет армянская сторона, азербайджанский минобороны сообщает об артобстреле города Тертер. Стороны распространяют видео уничтожения военной техники противника.

- В Степанакерте заявили об уничтожении более 500 солдат Азербайджана.

- Домашний режим для пожилых и хроников в Москве установили на месяц. Согласно указу властей города, работодателям рекомендовано перевести работников на дистанционный режим работы до 28 октября, в том числе в приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания.москвичам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости, это же относится к людям, страдающим хроническими заболеваниями.

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