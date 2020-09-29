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Стинг отменил выступления в России

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Концерты британского певца Стинга в Восточной Европе отменены, исполнитель, как ожидалось, должен был выступить в четырех городах России с 25 по 30 сентября. Об этом сообщило концертное агентство Matreshka concerts, организующее выступление артиста в России.

"С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным", - говорится в сообщении агентства в соцсетях.

Как отметили организаторы, певец "искренне сожалеет о том, что так произошло, и с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений".

Стинг планировал выступить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге с 25 по 30 сентября.

Стинг – британский музыкант, певец и автор песен. Солист группы The Police в 1976-1984 годах. С 1984 года выступает сольно. Семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и 4-х кратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Стинг РФ

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