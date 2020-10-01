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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
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Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Советник предвыборного штаба Трампа заявил об уходе со своего поста. Ранее он работал руководителем штаба. Несколько дней назад советник угрожал покончить с собой.

– Глава НКР назвал предпочитаемую тактику войны с Азербайджаном. Карабах хочет принудить противника к миру. Глава непризнанной республики приготовился к долгосрочной войне.

– Великобритания не взяла под контроль распространение COVID-19. Эксперты не увидели эффекта ограничений, введенных правительством. Во вторник врачи зарегистрировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом в стране.

– Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19. Участники исследования не смогли побороть вирус, но их симптомы облегчились. Ранее президент США Дональд Трамп советовал принимать противомалярийное лекарство при заражении COVID-19.

– Впервые в истории Лиги чемпионов УЕФА Россию представят три клуба. Летом в групповой этап квалифицировались чемпион России и бронзовый призер. Третьим клубом стал "Краснодар" после победы над греческим ПАОКом в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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