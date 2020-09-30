Глава НКР назвал предпочитаемую тактику войны с Азербайджаном

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян считает необходимым быть готовыми к долгосрочной карабахской войне.

"Мы должны быть готовыми к долгосрочной войне, в противном случае будем иметь проблемы с реализацией нашего права на миную жизнь в своей родине", - сказал Арутюнян на брифинге для местных и иностранных журналистов в Степанакерте вечером в среду.

По его словам, тактика Армии обороны Карабаха заключается в принуждении противника к миру.

Он также заявил, что одним из адресатов войны является Иран.

"Эта война направлена также против Ирана, поскольку мы знаем, какие региональные проблемы существуют, связанные в частности с Северным Ираном", - отметил Арутюнян.