Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Советник предвыборного штаба Трампа заявил об уходе со своего поста

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Старший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл заявил, что покидает предвыборную кампанию, сообщает Politico.

"Я ухожу из моей компании и отказываюсь от любой роли в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на своей семье и получить помощь в преодолении огромного стресса", - говорится в заявлении Парскейла, с которым ознакомилось издание.

Несколько дней назад Парскейл был задержан полицией после того, как угрожал покончить с собой. Впоследствии его госпитализировали.

Тогда же появились сообщения, что он бил свою супругу Кэндис Парскейл. Но она опровергла данную информацию.

"Хочу разъяснить, мой муж не был жесток по отношению ко мне ни в тот день, ни ранее", - заявила Парскейл Politico.

В июле Парскейл был отстранен от должности руководителя предвыборного штаба Трампа. Его место занял Билл Стипен.

Между тем, Парскейл оставался в роли наблюдателя за цифровой стратегией кампании и выполнял функции советника.

Брэд Парскейл Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Три ракеты в ходе обстрела в Эрбиле попали на американскую базу в Ираке

Сенат США принял законопроект о временном бюджете

Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

Макрон дольше всех "выступал" на Генассамблее ООН

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19

Нагорный Карабах сообщил о гибели 104 своих военных с начала боев

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД РФ призвал помешать переброске боевиков в зону карабахского конфликта

МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');