Великобритания не взяла под контроль распространение COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса COVID-19 в Великобритании не поддается контролю, несмотря на введенные ограничения на публичные собрания, заявил в среду советник правительства по науке Патрик Вэллэнс на пресс-конференции.

Главный врач Великобритании Крис Уитти в свою очередь заявил, что увеличивается число госпитализаций и число пациентов в палатах интенсивной терапии.

Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что "пока слишком рано говорить" о том, сработают ли введенные ранее в сентябре ограничения и призвал жителей страны соблюдать правила.

В Великобритании за сутки зафиксировали более 7,1 тысячи новых заражений и 71 летальный исход.

Во вторник медицинские службы Великобритании зафиксировали рекордный суточный прирост с начала пандемии – 7 143. Вместе с тем за сутки скончался 71 инфицированный: это самые высокие цифры за период с 1 июля, когда умерли 97 человек.

Джонсон 24 сентября сообщил о новых ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом в Англии. Теперь все обязаны носить маски, офисные работники должны работать удаленно, а пабы, бары и рестораны могут работать только до 22:00.

За нарушение правил полагаются ужесточенные наказания. Так, штраф до 10 тысяч фунтов стерлингов предусмотрен для тех, кто должен был самоизолироваться, но не сделал этого. Такой же штраф действует против предприятий-нарушителей.

Первый штраф за хождение по улице без маски составит 200 фунтов.

Всего в Великобритании с начала пандемии диагностировали свыше 453 тысячи случаев заражения COVID-19, более 42 тысячи инфицированных скончались.