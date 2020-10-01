Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 641 553+287 938

Великобритания не взяла под контроль распространение COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса COVID-19 в Великобритании не поддается контролю, несмотря на введенные ограничения на публичные собрания, заявил в среду советник правительства по науке Патрик Вэллэнс на пресс-конференции.

Главный врач Великобритании Крис Уитти в свою очередь заявил, что увеличивается число госпитализаций и число пациентов в палатах интенсивной терапии.

Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что "пока слишком рано говорить" о том, сработают ли введенные ранее в сентябре ограничения и призвал жителей страны соблюдать правила.

В миреДжонсон объявил о крупном взносе Лондона в фонд распределения COVID-вакциныДжонсон объявил о крупном взносе Лондона в фонд распределения COVID-вакциныЧитать подробнее

В Великобритании за сутки зафиксировали более 7,1 тысячи новых заражений и 71 летальный исход.

Во вторник медицинские службы Великобритании зафиксировали рекордный суточный прирост с начала пандемии – 7 143. Вместе с тем за сутки скончался 71 инфицированный: это самые высокие цифры за период с 1 июля, когда умерли 97 человек.

Джонсон 24 сентября сообщил о новых ограничительных мерах по борьбе с коронавирусом в Англии. Теперь все обязаны носить маски, офисные работники должны работать удаленно, а пабы, бары и рестораны могут работать только до 22:00.

За нарушение правил полагаются ужесточенные наказания. Так, штраф до 10 тысяч фунтов стерлингов предусмотрен для тех, кто должен был самоизолироваться, но не сделал этого. Такой же штраф действует против предприятий-нарушителей.

Первый штраф за хождение по улице без маски составит 200 фунтов.

Всего в Великобритании с начала пандемии диагностировали свыше 453 тысячи случаев заражения COVID-19, более 42 тысячи инфицированных скончались.

Великобритания коронавирус COVID-19

Новости

Власти Испании введут карантин на территории всего столичного региона из-за COVID-19

Макрон дольше всех "выступал" на Генассамблее ООН

Препарат от малярии не помогает при лечении COVID-19

Нагорный Карабах сообщил о гибели 104 своих военных с начала боев

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах

Telegram позволит писать комментарии к постам в каналах
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД РФ призвал помешать переброске боевиков в зону карабахского конфликта

МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Умер первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ

Ученые узнали, что COVID-19 опаснее для носителей генов неандертальцев

Пандемия коронавируса

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия

В Швейцарии с 1 октября ослабят ограничения на массовые мероприятия
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');